2020-04-14T15:01:50+03:00
Общество

Пенсионерам из Екатеринбурга, которые сидят на самоизоляции, сохранят неиспользованные поездки по «Екарте»

В мэрии объяснили, как это будет сделано
Мария Трапезникова
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Пенсионерам из Екатеринбурга, которые сидят на самоизоляции, сохранят неиспользованные поездки по «Екарте»Пенсионерам из Екатеринбурга, которые сидят на самоизоляции, сохранят неиспользованные поездки по «Екарте»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Отличные новости для всех пенсионеров из Екатеринбурга, которые пользуются услугами электронных проездных: власти города планируют сохранить неиспользованные поездки по «Екарте», продлив срок действия билетов.

- В городском Комитете по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети пояснили, что часть горожан добросовестно выполнили рекомендации, не воспользовавшись в полном объеме имеющимся количеством поездок и не продлив проездной на апрель 2020 года, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

В данном случае речь идет о тех, кто пользуется проездным по тарифу «Не более 50 поездок в течение календарного месяца» на четыре вида транспорта. По нему срок действия поездок, которые записаны на карте, должен продлеваться без каких-либо заявок, запросов и документов со стороны пользователя.

- При этом горожанам, особенно старше 65 лет, целесообразно обращаться в пункты пополнения карт только после окончания режима самоизоляции, чтобы беречь здоровье – как свое, так и других, - отметили в мэрии.

Кроме того, гендиректор АО «И-СЕТЬ» Павел Ведерников, проездные, которые работают в режиме электронного кошелька (10 поездок по 20 рублей без ограничения срока использования), продления не требуют и действуют до конца года. А безлимитные проездные стоимостью 1000 рублей будут продлены автоматически. А те, где количество поездок ограничено 50-ю, продлятся после завершения режима самоизоляции.

Кстати, вчера мы писали, что школьникам Екатеринбурга также вернули метро в единый проездной на четыре вида транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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