2020-04-13T12:35:31+03:00
Общество

Школьникам Екатеринбурга вернули метро в единый проездной

Тариф «Екарты» на четыре вида транспорта начнет действовать уже с 1 мая
Мария Трапезникова
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Школьникам Екатеринбурга вернули метро в единый проезднойШкольникам Екатеринбурга вернули метро в единый проезднойФото: Алексей БУЛАТОВ
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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский вернул в единый проездной «Екарта» поездки в метро для школьников. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии. Теперь стоимость электронного проездного на четыре вида транспорта (автобус, трамвай, троллейбус и метро) для учащихся – 1 350 рублей в месяц. Тариф начнет действовать уже с 1 мая этого года. Перейти на него можно в пунктах пополнения «Екарты» начиная с 15 апреля.

- На сегодняшний день льготных проездной билет для школьников на три вида наземного транспорта стоит 850 рублей. Когда ребенок, помимо этого, активно пользуется метро, расходы на проезд значительно повышаются, - отметил председатель Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Екатеринбурга Игорь Ощепков.

Напомним, что проезд в метро из единого тарифа «Екарты» для школьников убрали еще в 2019 году. Это, конечно, вызвало очень много протестов у родителей, которым приходилось переплачивать за проезд. А в начале 2020 года вернуть метро в единый тариф предложила прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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