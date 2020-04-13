2020-04-13T19:13:30+03:00
Общество

«Коронавирус встроится в нашу культуру»: музей истории Екатеринбурга собирает предметы для экспозиции о COVID-19

В нее войдут вещи, которые появились во время пандемии и помогли её пережить
Алина СУРИНА
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В музее просят размещать фото необычных масок, костюмов и пропусков на работуВ музее просят размещать фото необычных масок, костюмов и пропусков на работуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Музей истории Екатеринбурга собирает предметы для экспозиции о COVID-19. В нее войдут вещи, которые появились во время пандемии коронавируса и помогли её пережить. В музее считают, что такое событие, несомненно, не пройдёт для общества бесследно и это нужно будет отразить в экспозиции.

- Люди гадают, какой «след» вирус оставит на человечестве в этот раз. И чтобы справиться с грустными мыслями, как и во время любого несчастья и социального потрясения, обращаются к самому главному утешению - юмору. Повсюду можно видеть разнообразную диковинную одежду, порождённую эпидемией; принтами на майках, масках, значках люди соревнуются в остроумии и пытаются перещеголять друг друга креативом, - рассказали в МИЕ. - Как ретровирусы в геномы наших предков, коронавирус встроится в нашу культуру и оставит в ней обрывок своей ДНК, вне всякого сомнения.

Сотрудники музея попросили жителей Екатеринбурга публиковать в соцсетях фото необычных самодельных масок и оригинальных защитных костюмов, объявления и пропуска, фото ограничительной разметки в магазинах и другие вещи, связанные с сегодняшней ситуацией. Фотографии просят размещать с хештегом #коронавирусныеартефакты. В музее отметили, что после окончания карантина часть из этих предметов станут частью городской истории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Коронавирус встроится в нашу культуру»: музей истории Екатеринбурга собирает предметы для экспозиции о COVID-19
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