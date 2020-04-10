2020-04-10T16:28:53+03:00
Общество

В Свердловской области на Пасху будут открыты все храмы для прихожан

Однако верующих в Епархии призвали смотреть Богослужение из дома
Екатерина САЛТЫКОВАЛев ИСТОМИН
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В Пасху будут работать все храмыВ Пасху будут работать все храмыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге и Свердловской области в ночь на 19 апреля, когда все православные христиане отмечают Светлое Христово Воскресение, для прихожан будут открыты все храмы Екатеринбургской епархии.

- В светлый праздник Пасхи богослужения пройдут во всех храмах Екатеринбурга и области. Митрополит Кирилл традиционно возглавит Пасхальное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Епархии.

При этом в самой Епархии людей призвали посмотреть торжественное Богослужение из дома, и напомнили, что это не будет считаться грехом.

Также возле храмов будут освящать куличи и яйца, соблюдая дистанцию между людьми в 1,5 метров. А вот традиционный Крестный ход в этом году в Екатеринбурге решили отменить. Вместо этого верующих пригласили на праздничную Вечерню.

ИСТОЧНИК KP.RU

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