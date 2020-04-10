«Ситуация раскрывает в людях лучшие черты»: Юлия Михалкова поблагодарила волонтеров, помогающих пенсионерам

10 Апр 2020 2020-04-10T02:12:10+03:00

Об этом она написала в своем Instagram

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Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поблагодарила волонтеров, которые работают во время пандемии коронавируса. Пост благодарности она разместила в своем Instagram.

- Мы становимся добрее. С удовольствием наблюдаю, как нынешняя непростая ситуация начинает раскрывать в людях самые лучшие черты характера: отзывчивость, находчивость, инициативность, - пишет Михалкова. - Если ранее была тревога и замкнутость, то сейчас мы открываемся и поддерживаем друг друга. Приятно читать новости о том, как молодые ребята волонтеры помогают покупать продукты пожилым людям, чтобы те не выходили на улицу и не подвергали себя опасности.

Напомним, что недавно актриса анонсировала выпуск своей книги «Не говори мужчинам нет».

ИСТОЧНИК KP.RU