«Об интригах, закулисье и отчаянных поклонниках»: Юлия Михалкова рассказала, когда выйдет ее книга про мужчин из «Уральских пельменей»

7 Апр 2020 2020-04-07T12:02:00+03:00

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Экс-звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками обложкой своей книги, которая уже скоро выйдет из печати и появится на полках всех книжных магазинов России. На собственном черно-белом портрете большими буквами красуется надпись: «Не говори мужчинам “нет”».

Актриса призналась, что в книге можно будет почитать историю ее жизни и работы в коллективе «Уральских пельменей»: про интриги, закулисье, выборы, отчаянных поклонников и, конечно, про мужчин.

- Это по-своему сенсационный, удивительный взгляд на то, как женщине выжить в мужском мире шоу-бизнеса, политики и переулках рабочих районов, - призналась актриса на своей странице в Insatrgam. - Эта книга о мужчинах. О том, что через слезы, целеустремленность и несгибаемую веру в себя женщина может выйти победительницей из любого, порожденного мужчиной кризиса, передряги, тупика.

По словам Михалковой, смысл названия лежит на поверхности: «не говорить “нет” - не значит сказать “да”». В книге она на собственном примере показывает, как можно достичь успеха, живя в мужском мире и «не бросаясь в объятья джентльменов и негодяев». Книга выйдет не только в печатном варианте - в планах у актрисы перевести ее в аудиоформат, который выйдет одновременно с оригинальным.

Напомним, что писать книгу Михалкова решила еще несколько месяцев назад, когда отдыхала в США. А чуть раньше она даже поделилась отрывками - историями про ночь с медведем и драку с девушкой легкого поведения.

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ИСТОЧНИК KP.RU