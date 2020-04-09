2020-04-09T16:57:51+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки число заболевших коронавирусом в России увеличилось на 1459

Зараженные в 50 регионах страны
Олег ГАЛИМОВ
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Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионеВсего на сегодняшний день в России зарегистрирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В России выявили новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки число инфицированных увеличилось на 1459 человек в 50 регионах, сообщает сайт kp.ru

- Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионе, - сообщили в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

В лидерах рейтинга по-прежнему Москва – 857 новых пациентов. В Санкт-Петербурге заболевших увеличилось на 44 человека, в Ленинградской области - на 18, в Республике Коми – 31, Владимирская область – 24, Краснодарский край – 20, Астраханская область – 16, Ивановская область – 13, Тульская область - 12.

По состоянию на 9 апреля 2020 года в России проведено более 1 миллиона лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию.

- Помимо лабораторий Роспотребнадзора тестирование доступно в более чем 200 лабораториях при государственных медицинских организациях и более чем 22 лабораториях частной формы собственности, - рассказали в Роспотребнадзоре.

В Свердловской области показатель увеличилось на трех человек - 59. Кроме этого с 10 апреля на Среднем Урале вступают в силу штрафы за нарушение режима самоизоляции.

Для граждан – от 3 до 5 тысяч рублей.

Для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.

Для юридических лиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Кроме этого свердловские врачи будут получать сразу по две надбавки к зарплате с апреля по июнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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