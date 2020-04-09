На укладку гранита в Екатеринбурге потратят 33,5 миллионов рублей
Администрация Екатеринбурга заключила контракт на укладку гранитных тротуаров. Его стоимость – 33,5 миллионов рублей, подрядчиков выступил ООО «Стройпромсервис». Согласно проектной документации, опубликованной на портале госзакупок, в этом году гранитом планируется покрыть участок тротуара на улице 8 Марта – от проспекта Ленина до Малышева.
Напомним, в прошлом году «гранитная эпопея» длилась с середины лета и до самой зимы – подрядчики срывали сроки, а рабочие впопыхах укладывали плитку прямо в снег. Глава Екатеринбурга заявлял, что материал, из которого выложен новый тротуар, прослужит около 50 лет. Однако уже этой весной некоторые горожане стали замечать, что плитка в некоторых местах потрескалась.
Вчера мы рассказывали, что в середины мая (а, может, и раньше, если позволит погода) в Екатеринбурге начнут ремонтировать дороги. Стоимость работ составила чуть больше полутора миллиардов рублей. Дорожники планируют починить 37 участков общей протяженностью 39,8 километров и заменить 55 светофоров.
ИСТОЧНИК KP.RU