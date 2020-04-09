На укладку гранита в Екатеринбурге потратят 33,5 миллионов рублей

9 Апр 2020 2020-04-09T10:29:08+03:00

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Администрация Екатеринбурга заключила контракт на укладку гранитных тротуаров. Его стоимость – 33,5 миллионов рублей, подрядчиков выступил ООО «Стройпромсервис». Согласно проектной документации, опубликованной на портале госзакупок, в этом году гранитом планируется покрыть участок тротуара на улице 8 Марта – от проспекта Ленина до Малышева.

Напомним, в прошлом году «гранитная эпопея» длилась с середины лета и до самой зимы – подрядчики срывали сроки, а рабочие впопыхах укладывали плитку прямо в снег. Глава Екатеринбурга заявлял, что материал, из которого выложен новый тротуар, прослужит около 50 лет. Однако уже этой весной некоторые горожане стали замечать, что плитка в некоторых местах потрескалась.

Вчера мы рассказывали, что в середины мая (а, может, и раньше, если позволит погода) в Екатеринбурге начнут ремонтировать дороги. Стоимость работ составила чуть больше полутора миллиардов рублей. Дорожники планируют починить 37 участков общей протяженностью 39,8 километров и заменить 55 светофоров.

ИСТОЧНИК KP.RU