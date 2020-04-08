Коронавирус не помеха: дороги Екатеринбурга начнут ремонтировать с середины мая
Ремонт дорог в Екатеринбурге стартует с 15 мая, однако, возможно, и раньше – если позволит погода. Об этом рассказал замглавы города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов во время пресс-конференции, посвященной готовности региона к сезону дорожных ремонтов.
За сезон планируется отремонтировать 37 участков дорог общей протяженностью 39,8 километров. Кроме того, планируется заменить 55 светофоров. Общая стоимость всех работ – чуть больше полутора миллиардов рублей.
Замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Денис Чегаев отметил, что пандемия коронавируса никак не скажется на проведении работ, так как ограничения, которые введены в области, не распространяются на подрядные организации.
ИСТОЧНИК KP.RU