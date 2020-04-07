Уральцы смогут получить посылки еще быстрее

7 Апр 2020 2020-04-07T12:20:16+03:00

Нововведение затронут сразу семь городов Свердловской области с населением более 50 тысяч человек

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Жители сами уральских городов с численностью больше 50 тысяч человек смогут получить посылки еще быстрее - на 2-3 дня в среднем. Изменения коснутся Березовского, Ревды, Верхней Пышмы, Полевского, Асбеста, Новоуральска и Серова.

- Для этих городов быстрее будут доставляться все отправления, пересылаемые наземным способом - с помощью курьерского сервиса или с выдачей в отделениях почтовой связи, пунктах выдачи заказов или через почтоматы, - уточнили в пресс-службе региональной «Почты России».

Так, к примеру, обычная посылка из Асбеста в Новосибирск или Москву будет доставлена за шесть дней. Хотя раньше приходилось ждать около девяти. Напомним, такая схема доставки была введена ранее еще в четырех городах области - в Первоуральске, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле и Екатеринбурге.

ИСТОЧНИК KP.RU