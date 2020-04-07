2020-04-07T11:31:41+03:00
Общество

ВТБ принял более 700 заявок на кредитные каникулы в рамках нового закона

ВТБ начал принимать обращения клиентов о предоставлении льготного периода выплат по кредитам
Поделиться:
Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
Изменить размер текста:

ВТБ начал принимать обращения клиентов о предоставлении льготного периода выплат по кредитам в рамках федерального закона N106. На сегодняшний день в банк поступило более 700 заявок от заемщиков, из которых 340 касаются ипотечных кредитов, 230 – кредитов наличными, 70 – автокредитов и более 60 – кредитных карт.

Подать заявку на отсрочку платежей могут заемщики, доход которых снизился на 30% и более по сравнению со среднемесячным от 2019 г. Все заявки на получение отсрочки по выплате кредитов и подтверждающие документы клиенты могут подать дистанционно через контакт-центр банка и чат-бот в ВТБ-Онлайн. Банк исключает визиты в отделения по данному вопросу. Подтверждающие документы могут быть направлены заемщиком в течение 90 дней после подачи заявления.

Максимальный размер кредита, по которому физлица могут обратиться с требованиями об изменении условий договора, определен постановлением правительства и составляет 250 тысяч рублей – по потребительским кредитам, 600 тысяч – по автокредитам, 1,5 млн рублей – по ипотеке. Продолжительность предоставляемого льготного периода не превышает 6 месяцев, при этом у заемщика не должно быть уже оформленных ипотечных каникул. По окончании отсрочки клиентам необходимо будет вернуться к регулярным выплатам.

ВТБ считает заботу о клиентах своей основной задачей и в текущих условиях готов реагировать на все обращения клиентов максимально быстро и эффективно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Об интригах, закулисье и отчаянных поклонниках»: Юлия Михалкова рассказала, когда выйдет ее книга про мужчин из «Уральских пельменей»
Премьер Мишустин: границы регионов закрывать нельзя
ВТБ принял более 700 заявок на кредитные каникулы в рамках нового закона
Индекс уровня самоизоляции в Екатеринбурге на 7 апреля: люди выходят на работу
ПСБ совместно с Mastercard и сервисом Яндекс.Заправки запустили акцию в поддержку клиентов СМБ
Едва не произошел взрыв: в уральском поселке сгорели два жилых дома
Еще три уральца излечились от коронавируса
Надежду Бабкину ввели в кому и подключили к аппарату ИВЛ: последние новости о состоянии здоровья певицы
Под Екатеринбургом школьники угнали машину, чтобы покататься
«Сил у тонущего почти не оставалось»: екатеринбуржца представили к награде МЧС за спасение утопающего
Свердловским школьникам выдадут sim-карты для обучения на «удаленке»
В Екатеринбурге поймали мошенников, укравших металл на четыре миллиона
Уральский бизнесмен за свой счет обработал от коронавируса пансионаты, где живут пенсионеры