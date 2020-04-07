2020-04-07T11:09:27+03:00
Происшествия

Едва не произошел взрыв: в уральском поселке сгорели два жилых дома

Спасателям удалось вынести из здания два газовых баллона, что предотвратило возможную трагедию
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Минувшим утром во вторник, 7 апреля, в поселке Косой Брод Полевского ГО Свердловской области произошел серьезный пожар: на улице Урицкого сгорели сразу два частных жилых дома и надворные постройки. Диспетчеры МЧС получили тревожное сообщение в 10:29, на место направили 14 спасателей.

- Из горящих строений пожарные вынесли два пропановых баллона, тем самым предотвратив взрыв. Предварительная площадь пожара составила 200 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Тушить огонь было тяжело из-за сильного порывистого ветра. С пожаром удалось справиться только в 12:36. Сейчас спасатели разбирают сгоревшие конструкции и проводят проливку зданий. По данным МЧС, все обошлось, к счастью, без пострадавших.

Кстати, не так давно мы писали про технику безопасности во время открытия дачных сезонов, чтобы одно неосторожное действие случайно не привело к пожару. Памятку от МЧС мы публиковали здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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