Едва не произошел взрыв: в уральском поселке сгорели два жилых дома
Минувшим утром во вторник, 7 апреля, в поселке Косой Брод Полевского ГО Свердловской области произошел серьезный пожар: на улице Урицкого сгорели сразу два частных жилых дома и надворные постройки. Диспетчеры МЧС получили тревожное сообщение в 10:29, на место направили 14 спасателей.
- Из горящих строений пожарные вынесли два пропановых баллона, тем самым предотвратив взрыв. Предварительная площадь пожара составила 200 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
Тушить огонь было тяжело из-за сильного порывистого ветра. С пожаром удалось справиться только в 12:36. Сейчас спасатели разбирают сгоревшие конструкции и проводят проливку зданий. По данным МЧС, все обошлось, к счастью, без пострадавших.
Кстати, не так давно мы писали про технику безопасности во время открытия дачных сезонов, чтобы одно неосторожное действие случайно не привело к пожару. Памятку от МЧС мы публиковали здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU