2020-04-04T10:05:44+03:00
Общество

Проверьте проводку и почистите печи: свердловские спасатели рассказали, как правильно подготовиться к дачному сезону

Публикуем небольшую памятку, которая может спасти вам жизнь
Мария Трапезникова
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Публикуем небольшую памятку, которая может спасти вам жизньПубликуем небольшую памятку, которая может спасти вам жизньФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На дворе - апрель, а это значит, что самые активные садоводы, даже несмотря на пандемию коронавируса, начинают открывать дачный сезон. Чтобы не допустить пожаров, свердловские спасатели МЧС напомнили о простых правилах пожарной безопасности.

Ведь только с начала этого года в регионе огонь уничтожил 55 садовых домиков - в них погибли два человека и еще один получил серьезные травмы. 140 пожаров произошло в банях, в них погибли два человека и были травмированы еще четыре.

- После долгой зимы в саду необходимо обязательно проверить печи и все электроприборы перед тем, как пользоваться ими. Проведите визуальный осмотр, если возникли подозрения относительно исправности, пригласите квалифицированных специалистов для проведения ремонтных работ, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Далее: убедитесь, что на входе в дом или чердак нет перехлеста и поврежденных проводов. Опасно использовать электропроводку с нарушенной изоляцией, завязывать провода в узлы, соединять их скруткой и закрывать элементами сгораемой отделки.

Если вы вдруг обнаружили неисправность электропроводки, выключателя или розетки, то перед тем, как их использовать, нужно отремонтировать оборудование. Печи тоже нужно своевременно ремонтировать, а дымоходы регулярно очищать от сажи. Образовавшиеся трещины в кладке печи и дымовой трубе необходимо заделать, после чего печь и дымоход следует оштукатурить и побелить известковым раствором. На даче перед топочной дверкой, на полу, прибейте металлический лист размером не менее 50х70 сантиметров - это защитит от возгорания пола в случае выпадения горящих углей из печи.

- Для снижения риска возгорания, после схода снега необходимо освободить территорию от легковоспламеняющегося сухостоя и мусора. Во время уборки в саду мусор лучше сжигать в специальной бочке вдали от построек и под присмотром, а самый безопасный способ - это выбросить мусор в мусорный контейнер, а сухую траву заложить в компостную яму, - добавляют в МЧС.

В качестве дополнительной меры защиты можно провести огнезащитную обработку деревянных построек. Спасатели также рекомендуют оборудовать садовый домик автономным пожарным извещателем и огнетушителями. Кроме того, на участках должны быть бочки с водой. Противопожарные разрывы между постройками, а также проезды и подъезды к строениям должны быть свободными, чтобы в случае возгорания спецтехника могла беспрепятственно подъехать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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