В Екатеринбурге вслед за Иннопромом из-за пандемии коронавируса отменили ЭКСПО
В Екатеринбурге вслед за Иннопромом из-за пандемии коронавируса на 2021 год перенесли седьмое Российско-Китайcкое ЭКСПО. К такому решению пришел федеральный оргкомитет. Мероприятие должно было пройти с 7 по 10 июля.
- Соответствующее решение было принято федеральным оргкомитетом в связи со сложной эпидситуацией. Уведомление об этом поступило в адрес правительств регионов, - рассказали в оперативном штабе по профилактике и противодействию распространения коронавирусной инфекции в Свердловской области.
Планируется, что в следующем году ЭКСПО пройдет параллельно с ИННОПРОМом. Напомним, что международную промышленную выставку также перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Решение о переносе ИННОПРОМа приняло руководство Минпромторга России.
ИСТОЧНИК KP.RU