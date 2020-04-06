В Екатеринбурге вслед за Иннопромом из-за пандемии коронавируса отменили ЭКСПО

6 Апр 2020 2020-04-06T18:38:15+03:00

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В Екатеринбурге вслед за Иннопромом из-за пандемии коронавируса на 2021 год перенесли седьмое Российско-Китайcкое ЭКСПО. К такому решению пришел федеральный оргкомитет. Мероприятие должно было пройти с 7 по 10 июля.

- Соответствующее решение было принято федеральным оргкомитетом в связи со сложной эпидситуацией. Уведомление об этом поступило в адрес правительств регионов, - рассказали в оперативном штабе по профилактике и противодействию распространения коронавирусной инфекции в Свердловской области.

Планируется, что в следующем году ЭКСПО пройдет параллельно с ИННОПРОМом. Напомним, что международную промышленную выставку также перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Решение о переносе ИННОПРОМа приняло руководство Минпромторга России.

ИСТОЧНИК KP.RU