2020-04-06T17:13:26+03:00
Общество

Коляда назвал стукачами тех, кто сообщил о продаже билетов в его театре

Читайте гневную колонку основателя «Коляда-Театра»
Олег ГАЛИМОВ
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Режиссер уверен, что большая часть частных театров не переживет выходной месяцРежиссер уверен, что большая часть частных театров не переживет выходной месяцФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области продлили период самоизоляции до 20 апреля, большинство предприятий и компаний по-прежнему закрыты. В их число входит и знаменитый «Коляда-Театр». Но на днях в региональный минкульт поступила жалоба на продажу билетов.

Доносчиков основатель театра назвал «стукачами».

- Бдительные граждане вряд ли понимают, что театрам (не только моему) пришел кердык. Полный. Закончится карантин - никого не будет в залах, уверяю вас. Еще бюджетные как-то продержатся, но частных - просто не станет. Да и в бюджетных, я слышал, всем оклады вдвое урезали. Живи или подыхай. Но меня поражает одно: сколько стукачей у нас, а?! – пишет Николай Коляда в Facebook.

Отметим, что на днях губернатор расширил список предприятий, которые могут возобновить работу. Это коснулось салонов сотовой связи, магазинов электроники и автомастерских.

Также в области оштрафовали на 15 тысяч мужчину, который нарушил карантин и посетил больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Коляда назвал стукачами тех, кто сообщил о продаже билетов в его театре