В Екатеринбурге завершились поиски 14-летней школьницы

4 Апр 2020 2020-04-04T19:44:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге завершились поиски 14-летней Александры Поповой. Подросток сбежала из дома еще 29 марта - по словам родственников, она уехала в Нижний Тагил вместе с парнем из дурной компании. 29 марта девочка отправилась в гости к бабушке, которая живет в Березовском, но обратно домой так и не вернулась. 30 марта вышла на связь с мамой, но сообщать о том, где находится, не стала и отключила телефон. К счастью, ее вернули целой и невредимой.

- Оперуполномоченные отдела полиции №5 разыскали несовершеннолетнюю Попову Александру в Нижнем Тагиле. Сейчас полицейские везут подростка в отдел полицию для дачи объяснений и проведения профилактической беседы, - рассказали «Комсомолке» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Девочка сбегала из дома уже не в первый раз и попала в плохую компанию. Как рассказала нам ее мама Елена, Александра употребляет алкоголь и наркотики - и не скрывает этого от близких. Однако родители не спешили что-то менять, думая, что разговоры помогут. Но после произошедшего побега они свое мнение поменяли.

ИСТОЧНИК KP.RU