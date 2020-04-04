«Вернем - отправим в клинику лечиться»: в Екатеринбурге ищут 14-летнюю школьницу, сбежавшую с парнем из дома
В Екатеринбурге волонтеры и полиция уже почти неделю ищут 14-летнюю Александру Попову. Девочка пропала еще 29 марта. Как рассказала «Комсомолке» ее мама, Елена, подросток сама сбежала из дома. И, как оказалось, не в первый раз.
- Она не хочет домой возвращаться. Связалась с дурной компанией и гуляет где-то. Сейчас у меня появилась информация, что она уехала в Нижний Тагил с парнем, на два года старше, который ее и вытащил из семьи, - рассказала Елена. - После первого раза, когда она сбежала, мы оставили ее под домашним арестом. А теперь она убежала, видимо, чтобы больше мы ее не закрывали.
По словам родственников, Александра употребляет алкоголь и наркотики - и не скрывает этого от близких. Однако родители не спешили что-то менять, думая, что разговоры помогут.
- Она у нас всегда была очень непростой девочкой. Ей нравится такая жизнь. У нее есть сложности в поведении, с учебой. Как только мы ее вернем, отправим в клинику на лечение, и выдерем из этой грязи. И если в первый раз мы ее пожалели, то теперь жалеть никто не будет, - рассказывает Елена. - После первого раза мы вставали на учет в фонд «Город без наркотиков».
Особые приметы: шрам на переносице в виде креста.
Приметы: рост 161 сантиметр, среднее телосложение, крашенные рыжие волосы ниже плеч, зеленые глаза.
На момент пропажи была одета в светло-серое пальто, красная толстовка с капюшоном, серые брюки в полоску, черные массивные кроссовки.
Как рассказали «Комсомолке» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, 29 марта девочка отправилась в гости к бабушке, которая живет в Березовском, но обратно домой так и не вернулась. 30 марта вышла на связь с мамой, но сообщать о том, где находится, не стала и отключила телефон.
- На розыск пропавшей ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел города. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения подростка, - добавили в полиции.
Если вы вдруг видели где-то Александру или знаете, где она может находиться, сообщите об этом ее родителям: Елена Александровна +7(909)-014-55-98, Николай Александрович +7(926)-408-35-78 или старшему координатору по несовершеннолетним отряда «Прорыв» Максиму +7 (995) 088-85-15. А также в органы внутренних дел по телефонам: 8 (343) 356-42-05 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU