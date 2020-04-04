2020-04-04T15:24:23+03:00
Общество

Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области: можно ли купить товары для детей во время карантина

Губернатор Куйвашев продолжает отвечать на самые волнующие свердловчан вопросы
Мария Трапезникова
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Можно ли купить товары для детей во время карантина?Можно ли купить товары для детей во время карантина?Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Куйвашев продолжает отвечать на самые волнующие свердловчан вопросы. Делает он это на своей странице в Instagram. Один из вопросов касается товаров для детей и новорожденных - где их можно купить во время карантина и можно ли вообще?

- Продажа таких вещей не приостанавливалась. Мы утвердили перечень товаров первой необходимости, которых не коснулись ограничения. В него, конечно, вошла и продукция для новорожденных, - объяснил губернатор. - В отношении товаров, которых нет в магазинах, можно воспользоваться сервисами интернет-доставки.

Напомним, не так давно Куйвашев ужесточил на территории региона режим самоизоляции, а также скорректировал перечень товаров первой необходимости. В него добавили печатные издания. Все товары, которые входят в список, будут на полках магазинов, которые, соответственно, будут работать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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