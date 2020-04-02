Куйвашев ужесточил режим самоизоляции в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указал о введении дополнительных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В Свердловской области нужно предпринимать «военные» меры по спасению малого бизнеса — уверены уральские эксперты 00:00 00:00

До 1 июня приостановлено бронирование мест, прием и размещение людей в пансионатах, в домах и на базах отдыха, в санаториях, круглогодичных лагерях, в гостиницах. Приостановлена работа горнолыжных трасс и объектов массового отдыха.

Кроме того, дополнен перечень товаров первой необходимости. Теперь он выглядит так:

- санитарно-гигиенические маски

- антисептик для рук

- салфетки сухие

- салфетки влажные

- хозяйственное мыло

- туалетное мыло

- зубная паста

- зубная щетка

- Бумага туалетная

- гигиенические прокладки

- стиральный порошок

- подгузники детские

-пеленка для новорожденного

- шампунь детский

- крем от опрелостей детский

- бутылочка для кормления

- соска пустышка

- спички

- свечи

- бензин

- дизельное топливо

- сжиженный природный газ

- корма для животных

- печатная продукция СМИ

ОФИЦИАЛЬНО

В России зафиксировано 3 548 случаев коронавируса, погибших – 30, выздоровевших – 235. В Свердловской области инфекцию выявили у 38 человек.