2020-04-02T18:31:34+03:00
Общество

Куйвашев ужесточил режим самоизоляции в Свердловской области

Также дополнен список товаров первой необходимости
Олег ГАЛИМОВ
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Приостановлена работа горнолыжных трасс и объектов массового отдыхаПриостановлена работа горнолыжных трасс и объектов массового отдыхаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указал о введении дополнительных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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До 1 июня приостановлено бронирование мест, прием и размещение людей в пансионатах, в домах и на базах отдыха, в санаториях, круглогодичных лагерях, в гостиницах. Приостановлена работа горнолыжных трасс и объектов массового отдыха.

Кроме того, дополнен перечень товаров первой необходимости. Теперь он выглядит так:

- санитарно-гигиенические маски

- антисептик для рук

- салфетки сухие

- салфетки влажные

- хозяйственное мыло

- туалетное мыло

- зубная паста

- зубная щетка

- Бумага туалетная

- гигиенические прокладки

- стиральный порошок

- подгузники детские

-пеленка для новорожденного

- шампунь детский

- крем от опрелостей детский

- бутылочка для кормления

- соска пустышка

- спички

- свечи

- бензин

- дизельное топливо

- сжиженный природный газ

- корма для животных

- печатная продукция СМИ

ОФИЦИАЛЬНО

В России зафиксировано 3 548 случаев коронавируса, погибших – 30, выздоровевших – 235. В Свердловской области инфекцию выявили у 38 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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