Куйвашев ужесточил режим самоизоляции в Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указал о введении дополнительных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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До 1 июня приостановлено бронирование мест, прием и размещение людей в пансионатах, в домах и на базах отдыха, в санаториях, круглогодичных лагерях, в гостиницах. Приостановлена работа горнолыжных трасс и объектов массового отдыха.
Кроме того, дополнен перечень товаров первой необходимости. Теперь он выглядит так:
- санитарно-гигиенические маски
- антисептик для рук
- салфетки сухие
- салфетки влажные
- хозяйственное мыло
- туалетное мыло
- зубная паста
- зубная щетка
- Бумага туалетная
- гигиенические прокладки
- стиральный порошок
- подгузники детские
-пеленка для новорожденного
- шампунь детский
- крем от опрелостей детский
- бутылочка для кормления
- соска пустышка
- спички
- свечи
- бензин
- дизельное топливо
- сжиженный природный газ
- корма для животных
- печатная продукция СМИ
ОФИЦИАЛЬНО
В России зафиксировано 3 548 случаев коронавируса, погибших – 30, выздоровевших – 235. В Свердловской области инфекцию выявили у 38 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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