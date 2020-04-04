2020-04-04T15:13:47+03:00
Общество

Как в Свердловской области пройдет весенний призыв в армию во время карантина

Губернатор продолжает отвечать на вопросы в своем Instagram
Мария Трапезникова
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Губернатор продолжает отвечать на вопросы в своем InstagramГубернатор продолжает отвечать на вопросы в своем InstagramФото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Евгений Куйвашев продолжает отвечать на самые популярные вопросы свердловчан, связанные с введением режима самоизоляции на территории Свердловской области. Один из волнующих вопросов - состоится ли весенний призыв в армию во время карантина и в каких условиях он пройдет?

- Призыв на территории Свердловской области начался 1 апреля. При этом, в связи со сложившейся ситуацией, скорректированы срок прибытия призывников на заседания призывных комиссий - с середины апреля, - рассказал губернатор. - С начала следующей недели в военном комиссариате региона начнет работу «горячая линия» по вопросам призыва - можно будет по телефону получить всю информацию.

Отметим, что режим самоизоляции на Среднем Урале продлен до 20 апреля 2020 года. Согласно указу президента Владимира Путина, нерабочие дни продолжатся до 30 апреля включительно с сохранением зарплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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