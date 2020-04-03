2020-04-03T17:41:02+03:00
Общество

Куйвашев назвал условия для введения режима ЧС в Свердловской области

Губернатор продолжает отвечать на вопросы в своем Instagram
Олег ГАЛИМОВ
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Режим самоизоляции на Среднем Урале продлен до 20 апреля 2020 годаРежим самоизоляции на Среднем Урале продлен до 20 апреля 2020 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал об условиях, при которых введет режим ЧС в регионе из-за пандемии коронавируса.

- Будем исходить из текущей эпидситуации. Мы находимся на постоянной связи с коллегами из Роспотребнадзора. В случае необходимости будет принимать оперативные решения. Пока меры, которые приняты, считаю достаточными, - ответил Куйвашев в своем Instagram.

Отметим, что режим самоизоляции на Среднем Урале продлен до 20 апреля 2020 года. Согласно указу президента Владимира Путина, нерабочие дни продолжатся до 30 апреля включительно с сохранением зарплаты.

Стоит добавить, что сейчас на Среднем Урале 39 заболевших. Но сегодня в Академическом госпитализировали семью, которая недавно вернулась из Доминиканы. Недавно мы рассказывали о екатеринбурженке Полине Мудровой, вернувшейся из Индии. Из-за этого ее затравили на родине.

ОФИЦИАЛЬНО

По состоянию на 3 апреля 2020 года, в Екатеринбурге и Свердловской области зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За сутки специалисты провели 1683 исследования, обследовали 1657 человек.

Накануне был дополнен перечень товаров первой необходимости. Теперь он выглядит так:

- санитарно-гигиенические маски

- антисептик для рук

- салфетки сухие

- салфетки влажные

- хозяйственное мыло

- туалетное мыло

- зубная паста

- зубная щетка

- Бумага туалетная

- гигиенические прокладки

- стиральный порошок

- подгузники детские

-пеленка для новорожденного

- шампунь детский

- крем от опрелостей детский

- бутылочка для кормления

- соска пустышка

- спички

- свечи

- бензин

- дизельное топливо

- сжиженный природный газ

- корма для животных

- печатная продукция СМИ

Все пациенты с подтвержденным диагнозом находятся в ГКБ № 40. А в ЦГКБ № 6 выделили четыре этажа для пациентов с ОРВИ.

Врачи ГКБ № 6 Екатеринбурга рассказали о пациентах с ОРВИ.Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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