Куйвашев назвал условия для введения режима ЧС в Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал об условиях, при которых введет режим ЧС в регионе из-за пандемии коронавируса.
- Будем исходить из текущей эпидситуации. Мы находимся на постоянной связи с коллегами из Роспотребнадзора. В случае необходимости будет принимать оперативные решения. Пока меры, которые приняты, считаю достаточными, - ответил Куйвашев в своем Instagram.
Отметим, что режим самоизоляции на Среднем Урале продлен до 20 апреля 2020 года. Согласно указу президента Владимира Путина, нерабочие дни продолжатся до 30 апреля включительно с сохранением зарплаты.
Стоит добавить, что сейчас на Среднем Урале 39 заболевших. Но сегодня в Академическом госпитализировали семью, которая недавно вернулась из Доминиканы. Недавно мы рассказывали о екатеринбурженке Полине Мудровой, вернувшейся из Индии. Из-за этого ее затравили на родине.
ОФИЦИАЛЬНО
По состоянию на 3 апреля 2020 года, в Екатеринбурге и Свердловской области зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За сутки специалисты провели 1683 исследования, обследовали 1657 человек.
Накануне был дополнен перечень товаров первой необходимости. Теперь он выглядит так:
- санитарно-гигиенические маски
- антисептик для рук
- салфетки сухие
- салфетки влажные
- хозяйственное мыло
- туалетное мыло
- зубная паста
- зубная щетка
- Бумага туалетная
- гигиенические прокладки
- стиральный порошок
- подгузники детские
-пеленка для новорожденного
- шампунь детский
- крем от опрелостей детский
- бутылочка для кормления
- соска пустышка
- спички
- свечи
- бензин
- дизельное топливо
- сжиженный природный газ
- корма для животных
- печатная продукция СМИ
Все пациенты с подтвержденным диагнозом находятся в ГКБ № 40. А в ЦГКБ № 6 выделили четыре этажа для пациентов с ОРВИ.
Врачи ГКБ № 6 Екатеринбурга рассказали о пациентах с ОРВИ.Алексей БУЛАТОВ
ИСТОЧНИК KP.RU