Еще два уральца вылечились от коронавируса

4 Апр 2020 2020-04-04T11:36:00+03:00

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Хорошие новости для Свердловской области: еще два человека полностью вылечились от коронавируса и были выписаны из больницы. Всех, кто с ними контактировал, также отпустили по домам. Поэтому теперь, на сегодняшний день, в регионе уже 15 выздоровевших. Об этом рассказали в свердловском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Но вместе с тем, сегодня подтвердился еще один заболевший - из лаборатории «Вектор» пришли положительные результаты. Пациент - из Екатеринбурга. Как уточняют в оперштабе, все случаи заражения на Среднем Урале - по-прежнему завозные или близкородственные, то есть полученные через контакт с заболевшими родственниками.

- Всего в регионе 40 заболевших. Состояние троих больных врачи оценивают как тяжелое, пятерых - средней тяжести. Остальные пациенты - в удовлетворительном состоянии, - рассказали в оперштабе. - Все они находятся в ГКБ №40.

ИСТОЧНИК KP.RU