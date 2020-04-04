2020-04-04T11:22:55+03:00
Общество

В Свердловской области - еще один заболевший коронавирусом

Теперь в регионе официально зафиксировано 40 случаев заражения
Мария Трапезникова
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В Свердловской области - еще один заболевший коронавирусомВ Свердловской области - еще один заболевший коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области подтвердился еще один случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает московский оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Теперь в регионе официально зафиксировано 40 заболевших, 13 из которых полностью выздоровели и были отпущены домой. Остальные находятся в ГКБ №40 под присмотром медиков.

ОФИЦИАЛЬНО

В целом по России за последние сутки подтверждено 582 новых случая коронавируса в 32 регионах и зафиксировано девять смертей. Но есть и хорошие новости: полностью выздоровели 52 человека по стране.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 4 731 случай заболевания в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 смерти и 333 выздоровления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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