Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области: когда откроют шиномонтажки

3 Апр 2020 2020-04-03T17:21:18+03:00

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Губернатор Евгений Куйвашев продолжает отвечать на вопросы уральцев об условиях жизни в режиме самоизоляции. В одном из последних постов в Instagram он ответил на вопрос о том, когда откроют шиномонтажки, которые, как и многие другие организации, закрыли после вспышки COVID-19.

- Скоро будет принято распоряжение правительства Свердловской области, в соответствии с которым будет расширен перечень организаций, которые могут работать в сложившейся эпидемиологической ситуации. Речь идет в том числе и о шиномонтажных мастерских, - уточнил губернатор.

Отметим, что режим самоизоляции на Среднем Урале продлен до 20 апреля 2020 года. Согласно указу президента Владимира Путина, нерабочие дни продолжатся до 30 апреля включительно с сохранением зарплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU