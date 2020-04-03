Екатеринбуржцы, сидящие на самоизоляции, будут отправлять посылки с помощью такси
Для всех жителей Екатеринбурга, которые оказались в самоизоляции, теперь могут отправлять друг другу посылки весом до 10 килограммов с помощью такси. Новый тариф появился у сервиса «Яндекс.Такси». Развозить посылки будут курьеры на велосипедах, самокатах и машинах.
- Оплата только с помощью карты, чтобы исключить контакт с наличными деньгами. Курьеры будут оставлять посылку у двери получателя, отходить на безопасное расстояние, а затем сообщать, что посылку можно забрать, - уточняют в пресс-службе «Яндекса».
Заказ курьерской доставки очень похож на заказ такси: нужно выбрать адрес и номер отправителя - домашний, магазина, ресторана или офиса, после чего добавить адрес получателя и комментарии. Стоимость доставки рассчитывается исходя из расстояния и города.
ИСТОЧНИК KP.RU
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