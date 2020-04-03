«Я впервые об этом слышу»: отец Софии Никитчук – о госпитализации дочери в больницу в Коммунарке

3 Апр 2020 2020-04-03T11:04:51+03:00

В СМИ появилась информация, что у модели заподозрили коронавирус нового типа

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В пятницу, 3 апреля 2020 года, издание Mash сообщило о госпитализации уральской модели Софии Никитчук в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус нового типа. В прошлом месяце Мисс Россия - 2015 отдыхала на горнолыжном курорте в Куршевеле.

nikitchuksofi София Никитчук в Куршевеле

Дозвониться до Никитчук на момент публикации не удалось, но отец девушки опроверг слухи.

- Впервые об этом слышу. В любом случае здоровье своей дочери с журналистами я обсуждать не буду, - сказал он.

ДОСЬЕ «КП»

София Никитчук родилась 20 октября 1993 года в городе Снежинск (Челябинская область). Отец, Виктор Григорьевич, - военный, мать, Татьяна Васильевна, - врач. У Софии есть старший брат Павел. Окончила музыкальную и художественную школы, кулинарные курсы, занималась гимнастикой, бальными и эстрадными танцами. В школе профессионально играла в волейбол. В 2014 году выиграла конкурс Мисс Екатеринбург. С 2015 года живет в Москве.

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ИСТОЧНИК KP.RU