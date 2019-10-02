«Я не беру от мужчин деньги»: София Никитчук рассказала о личной жизни московской блогерше

Уральская модель София Никитчук дала откровенное интервью YouTube-каналу «Точки Nad И». Победительница «Мисс Екатеринбург» и «Мисс Россия» рассказала о своей личной жизни, о пластических операциях и модельном бизнесе.

Фото: Instagram Софии Никитчук

Никитчук призналась, сколько она зарабатывает. Ведь про девушку ходит много слухов, в том числе и нелицеприятных. Модель отметила, что сейчас для комфортной жизни ей достаточно 150 тысяч рублей в месяц, хотя раньше суммы были гораздо выше. Все потому что София была жутким шопоголиком. А вот деньги ей приносят съемки, а также собственный бренд одежды.

- У меня есть контракты с брендами, я сотрудничаю с компанией, которая не скупится на зарплате. Недавно была реклама отеля, за четыре дня съемки мне заплатили 25 тысяч евро, - добавила девушка.

Фото: Instagram Софии Никитчук

Многих поклонников уральской красавицы интересует ее личная жизнь. По словам модели пол года назад она прекратила отношения и теперь ее сердце свободно. Причиной стали остывшие чувства. Слухи, что о том, что она встречается с мужчинами за деньги, Никитчук опровергла своим ответом.

— Я никогда в жизни ничего не просила. Мне дарят подарки, за мной ухаживают. Есть в моей жизни больные ухажеры, я от них не принимаю ничего. Но мне если приятен человек, я приму подарок, но я не приму деньги, — утверждает она.

Фото: Instagram Софии Никитчук

В беседе с известной блогершой победительница екатеринбургского и национального конкурсов красоты честно сказала, что несколько лет назад она увеличила объем губ. Хоть девушку часто обвиняют в пластических операциях, та говорит, что никогда не ложилась под нож. Хотя желание что-то в себе исправить все же появлялось.

- Я даже ходила к пластическому хирургу зачем-то. Моей просьбе он удивился и только стукнул себя по лбу. Я ничего больше не делала: ни скулы, ни что-либо еще, – добавила София.

Фото: Instagram Софии Никитчук

Несколько лет назад Никитчук переехала в Москву, до этого жила в Екатеринбурге, где взяла корону городского конкурса красоты. Девушка признается, что пошла участвовать на «Мисс Екатеринбург-2014» ради автомобиля. Тогда она выиграла новенький HYUNDAI Solaris. К слову, через лет Никитчук видит себя прилежной женой и матерью троих детей.