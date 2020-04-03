За сутки медики обследовали на коронавирус 1475 свердловчан

3 Апр 2020 2020-04-03T10:24:35+03:00

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Продолжаем публиковать ежедневную статистику, которую предоставляет свердловский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Согласно его данным на 3 апреля, за сутки специалисты провели больше полутора тысяч исследований проб на коронавирус. Анализы брали только у тех людей, у которых были к этому показания: либо симптомы ОРВИ, либо недавняя поездка за границу, либо контакт с уже зараженными.

- Медиками было обследовано 1 475 человек за сутки. Всего, с начала февраля, специалистами проведено 19 829 исследований проб и обследовано 15 337 человек, - добавили в оперштабе.

Напомним, что на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 38 случаев заражения коронавирусом. При этом 12 человек успешно вылечились и были отправлены по домам. Тех, кто с ними контактировал, также выписали. Остальные заболевшие находятся в ГКБ №40 под наблюдением медиков.

Кроме того, накануне губернатор Куйвашев ужесточил режим самоизоляции, введенный на территории региона, и дополнил перечень товаров первой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU