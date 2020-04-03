3 Апр 2020 2020-04-03T07:51:41+03:00

В Екатеринбурге закрыли один из входов станции метро «Машиностроителей» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но второй вестибюль будет работать в штатном режиме

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В Екатеринбурге закрыли один из вестибюлей станции метро «Машиностроителей». Об этом рассказали в пресс-службе екатеринбургского метрополитена.

- Вестибюль №1 со стороны Машиностроительного завода имени М. И. Калинина с 3 апреля будет закрыт для входа и выхода, а также для обслуживания пассажиров, - отметили там.

При этом второй вестибюль станции продолжает работать в штатном режиме. Руководство метрополитена приносит извинения за доставленные неудобства.

Мы, кстати, рассказывали, как будет работать метро во время карантина из-за коронавируса: с 30 марта по 5 апреля вагоны будут ездить по графику выходного дня.

ИСТОЧНИК KP.RU