Как будет работать метро в Екатеринбурге с 30 марта по 5 апреля
Публикуем график работы Екатеринбургского метрополитена с 30 марта по 5 апреля
Поезда в метро будут ходить по графику выходного дняФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
Метро в Екатеринбурге после введения режима самоизоляции закрывать не будут. С 30 марта по 5 апреля метро в городе будет работать по графику выходного дня.
С 30 марта президент России Владимира Путин объявил нерабочую неделю. В понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим самоизоляции на территории региона. Это связано с мерами о предотвращении распространения коронавируса на Урале.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»