Как будет работать метро в Екатеринбурге с 30 марта по 5 апреля

30 Март 2020 2020-03-30T19:26:22+03:00

Поезда в метро будут ходить по графику выходного дня Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Метро в Екатеринбурге после введения режима самоизоляции закрывать не будут. С 30 марта по 5 апреля метро в городе будет работать по графику выходного дня.

С 30 марта президент России Владимира Путин объявил нерабочую неделю. В понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим самоизоляции на территории региона. Это связано с мерами о предотвращении распространения коронавируса на Урале.

ИСТОЧНИК KP.RU