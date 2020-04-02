2020-04-02T19:49:15+03:00
Звезды

Российская порномодель решила бороться с коронавирусом секс-игрушками

Любовь Бушуева показала, как будет проводить «выходной» апрель
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: страница "ВКонтакте" Лолы ТейлорФото: страница "ВКонтакте" Лолы Тейлор
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Известная российская порно-модель Лола Тейлор, она же Любовь Бушуева из Екатеринбурга, решила бороться с коронавирусом секс-игрушками. Звезда фильмов для взрослых взбудоражила поклонников фотографией с фалоимитаторами.

- Вот такой карантин, - подписала фотографию Бушуева.

На время эпидемии актриса планирует оставаться в своем роскошном коттедже в Москве. Ранее мы рассказывали, что недавно Бушуева стала заниматься эскортом. А вот съемки в порно теперь для нее редкость.

- Я почти не снимаюсь уже два года, съемки только для поддержания рейтинга. Только групповой секс. За них хорошо платят и дают хороший рейтинг. Теперь я занимаюсь эскортом и его организацией. Девчонок всегда нормальных найду. Я подумала: все, надо уже зарабатывать. Хватит работать на имя, надо, чтобы имя работало на тебя. И я езжу в туры, набираю девочек, - сказала Тейлор в интервью Ирине Шихман.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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