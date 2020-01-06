Решила зарабатывать: звезда фильмов для взрослых Лола Тейлор уходит из порноиндустрии в эскорт

Одна из главных российских представительниц порноинудстрии Лола Тейлор, она же Любовь Бушуева, объявила о завершении актерской карьеры. Бывшая библиотекарша решила заняться более прибыльным делом – эскортом.

О трудностях жизни и профессии Тейлор рассказала в интревью Ирине Шихман:

- Родителей я почти не помню: мама покончила с собой, когда я была маленькой. Папа гулял, и она не выдержала. Типичная семейная история. Раньше он был пожарным, но из-за пьянства его выгнали, сейчас он работает охранником в школе. У меня было счастливое детство, я жила с бабушками.

Пять лет назад Тейлор стала жертвой насильников и тогда же обещала завязать с опасной работой. Фото: личный архив актрисы

Также Тейлор отметила, что никогда не боялась забеременеть от партнеров по съемочной площадке, как и то, что ей всегда приходилось «работать в очень неудобных позах».

- Беременности? Нет, такого нет. Все профессионалы, девочки принимают таблетки. Но я и не позволяю оставлять что-то внутри себя, - сказала Лола Тейлор отвечая на вопрос Шихман. – Это все игра лицом. Тебя ставят в эту позу, когда у тебя уже спина болит, а надо стоять. Это для камеры, а не для удовольствия. Но это профессия, работа.

Ближе к концу выпуска Тейлор объяснила, почему по-прежнему не выходит замуж.

- Я не могу находиться с одним партнером больше недели. Потом он начинает меня раздражать, бесить, я могу сорваться. Лучше сам пусть уходит. Я не готова и знаю, что никогда не буду готова к отношениям.

Под занавес интервью Тейлор призналась, что практически завершила карьеру в мире фильмов для взрослых и теперь занимается эскортом. За час с ней придется отдать 30 тысяч рублей, за ночь – 150 тысяч.

Тейлор рассказала про сложности своей работы Ирине Шихман в программе "Спорная профессия". Фото: кадр выпуска с YouTube-канала Ирины Шихман

- Я почти не снимаюсь уже два года, съемки только для поддержания рейтинга. Только групповой секс. За них хорошо платят и дают хороший рейтинг. Теперь я занимаюсь эскортом и его организацией. Девчонок всегда нормальных найду. Я подумала: все, надо уже зарабатывать. Хватит работать на имя, надо, чтобы имя работало на тебя. И я езжу в туры, набираю девочек, — сказала Тейлор.

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