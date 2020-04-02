Екатеринбурженка заплатит 30 тысяч после публикации фейка о коронавирусе
Екатеринбурженка заплатит 30 тысяч после публикации фейка о коронавирусе. Она написала в соцсетях о закрытии областного центра от всех, кто не имеет прописки.
- Сотрудники полиции Екатеринбурга во взаимодействии с коллегами из ФСБ провели комплекс совместных оперативных мероприятий, в рамках которых личность распространительницы фейковой новости была установлена, - рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Как рассказал Валерий Горелых, женщину привлекли к ответственности по статье «Злоупотребление свободой массовой информации». Екатеринбурженка уже признала свою вину.
ИСТОЧНИК KP.RU
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