2 Апр 2020 2020-04-02T18:27:25+03:00

Женщина написала в соцсетях о закрытии областного центра от всех, кто не имеет прописки

Изменить размер текста: A A

Екатеринбурженка заплатит 30 тысяч после публикации фейка о коронавирусе. Она написала в соцсетях о закрытии областного центра от всех, кто не имеет прописки.

- Сотрудники полиции Екатеринбурга во взаимодействии с коллегами из ФСБ провели комплекс совместных оперативных мероприятий, в рамках которых личность распространительницы фейковой новости была установлена, - рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как рассказал Валерий Горелых, женщину привлекли к ответственности по статье «Злоупотребление свободой массовой информации». Екатеринбурженка уже признала свою вину.

ИСТОЧНИК KP.RU