2020-04-02T18:27:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Екатеринбурженка заплатит 30 тысяч после публикации фейка о коронавирусе

Женщина написала в соцсетях о закрытии областного центра от всех, кто не имеет прописки
Алина СУРИНА
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Полицейские быстро установили личность женщины, распространяющей фейковые новостиПолицейские быстро установили личность женщины, распространяющей фейковые новостиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбурженка заплатит 30 тысяч после публикации фейка о коронавирусе. Она написала в соцсетях о закрытии областного центра от всех, кто не имеет прописки.

- Сотрудники полиции Екатеринбурга во взаимодействии с коллегами из ФСБ провели комплекс совместных оперативных мероприятий, в рамках которых личность распространительницы фейковой новости была установлена, - рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как рассказал Валерий Горелых, женщину привлекли к ответственности по статье «Злоупотребление свободой массовой информации». Екатеринбурженка уже признала свою вину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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