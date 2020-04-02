«Уральские авиалинии» вывезут российских туристов, застрявших в Индии из-за ограничений, связанных с коронавирусом
«Уральские авиалинии» вывезут российских туристов, застрявших в Индии из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Домой отвезут пассажиров, у которых были куплены билеты «Уральских авиалинии» и «Аэрофлота».
Уральской авиакомпании удалось получить разрешение на вылет граждан России с помощью Росавиации, МИД России и посольством РФ в Дели.
- Пассажиры из списка консульства, имеющие билеты на регулярные рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии» и билеты авиакомпании «Аэрофлот» из Индии в Россию будут переоформлены на вывозные рейсы. Для них будет организовано смс-оповещение, - рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний».
Там также отметили, что остальные граждане России могут купить билеты на вылет из Индии рейсами «Уральских авиалиний» по специальной стоимости - 8600 рублей. Продажа билетов на вывозные рейсы из Индии (кроме Гоа) уже открыта на сайте авиакомпании.
Эвакуационные рейсы будут отправлены по графику:
U6-3614 Тривандрум – Екатеринбург 4 апреля;
U6-3616 Ченнай – Екатеринбург 5 апреля;
U6-3610 Гоа – Екатеринбург 6 апреля;
U6-3612 Калькутта – Екатеринбург 8 апреля.
Напомним, что уральцы, которые прилетят из Индии будут изолированы в обсервации. Об этом ранее рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
ИСТОЧНИК KP.RU