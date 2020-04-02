2020-04-02T16:28:46+03:00
Общество

«Уральские авиалинии» вывезут российских туристов, застрявших в Индии из-за ограничений, связанных с коронавирусом

Домой отвезут пассажиров, у которых были куплены билеты «Уральских авиалинии» и «Аэрофлота»
Алина СУРИНА
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"Уральские авиалинии" вывезут российских туристов из Индии четырьмя рейсами"Уральские авиалинии" вывезут российских туристов из Индии четырьмя рейсамиФото: Алексей БУЛАТОВ
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«Уральские авиалинии» вывезут российских туристов, застрявших в Индии из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Домой отвезут пассажиров, у которых были куплены билеты «Уральских авиалинии» и «Аэрофлота».

Уральской авиакомпании удалось получить разрешение на вылет граждан России с помощью Росавиации, МИД России и посольством РФ в Дели.

- Пассажиры из списка консульства, имеющие билеты на регулярные рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии» и билеты авиакомпании «Аэрофлот» из Индии в Россию будут переоформлены на вывозные рейсы. Для них будет организовано смс-оповещение, - рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Там также отметили, что остальные граждане России могут купить билеты на вылет из Индии рейсами «Уральских авиалиний» по специальной стоимости - 8600 рублей. Продажа билетов на вывозные рейсы из Индии (кроме Гоа) уже открыта на сайте авиакомпании.

Эвакуационные рейсы будут отправлены по графику:

U6-3614 Тривандрум – Екатеринбург 4 апреля;

U6-3616 Ченнай – Екатеринбург 5 апреля;

U6-3610 Гоа – Екатеринбург 6 апреля;

U6-3612 Калькутта – Екатеринбург 8 апреля.

Напомним, что уральцы, которые прилетят из Индии будут изолированы в обсервации. Об этом ранее рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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