Куйвашев: в начале апреля домой вернутся уральцы, отдыхавшие в Индии
В начале апреля в Россию возвращается сразу несколько эвакуационных самолетов, которые забирают отдыхающих в Индии русских туристов. По данным губернатора Свердловской области Евгений Куйвашева, на чартерных рейсах будут и уральцы.
- Среди пассажиров есть и уральцы. Хочу заверить, что мы полностью готовы к тому, чтобы их принять и протестировать. На время карантина они будут изолированы в обсервации, - рассказал губернатор.
Мы, кстати, рассказывали историю екатеринбурженки, которая застряла на Гоа и теперь не может вылететь обратно на родину. Девушка рассказала, как они живут в карантинном Гоа и как к россиянам относятся местные жители.
ИСТОЧНИК KP.RU
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