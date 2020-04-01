Куйвашев: в начале апреля домой вернутся уральцы, отдыхавшие в Индии

1 Апр 2020 2020-04-01T14:56:30+03:00

На время карантина они будут изолированы в обсервации

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В начале апреля в Россию возвращается сразу несколько эвакуационных самолетов, которые забирают отдыхающих в Индии русских туристов. По данным губернатора Свердловской области Евгений Куйвашева, на чартерных рейсах будут и уральцы.

- Среди пассажиров есть и уральцы. Хочу заверить, что мы полностью готовы к тому, чтобы их принять и протестировать. На время карантина они будут изолированы в обсервации, - рассказал губернатор.

Мы, кстати, рассказывали историю екатеринбурженки, которая застряла на Гоа и теперь не может вылететь обратно на родину. Девушка рассказала, как они живут в карантинном Гоа и как к россиянам относятся местные жители.

ИСТОЧНИК KP.RU