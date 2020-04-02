2020-04-02T15:02:47+03:00
Общество

Полиция Екатеринбурга начала рейды против подростков, нарушающих самоизоляцию

К сожалению, некоторые подростки не только выходят из дома, но и употребляют наркотики и алкоголь
Евгений Стоянов
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Рейды полиция начала с 30 марта. Фото: УМВД ЕкатеринбургаРейды полиция начала с 30 марта. Фото: УМВД Екатеринбурга
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Полиция Екатеринбурга просит родителей контролировать своих детей в период самоизоляции, введенной региональными властями после вспышки COVID-2019.

Сейчас полицейские предпринимают меры по профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. С 30 марта инспекторы ПДН вместе с сотрудниками патрульно-постовой службы начали проводить рейды, а в вечернее время организовано патрулирование.

- К сожалению, в ходе рейдов полицейскими выявляются не только нарушения режима изоляции, но и факты употребления несовершеннолетними алкоголя, наркотических веществ, а также совершения иных правонарушений. Это становится возможным из-за отсутствия контроля родителей за своими детьми, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

В ведомстве напомнили, что в этих случаях родителей могут привлечь к административной и даже уголовной ответственности.

- Уважаемые родители, законные представители несовершеннолетних! Помните, что вы несете ответственность за своих детей. Каждый из вас должен провести беседу со своим ребенком, объяснить ему цель принимаемых мер и характер возможных последствий, в случае их не соблюдения. Донесите до своих детей, что режим самоизоляции это не дополнительные каникулы, это мера предупреждения распространения заболевания, - отметили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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