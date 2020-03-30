В Свердловской области не стали вводить карантин: 7 важных решений губернатора

В Свердловской области пока не будут вводить режим карантина и тотальной самоизоляции. Такое решение принял губернатор региона Евгений Куйвашев по итогам совещания регионального оперативного штаба в режиме видеоконференцсвязи с участием глав муниципалитетов.

Приводим решения, принятые Евгением Куйвашевым, и озвученные на совещании.

1. Обеспечение четкого контроля за соблюдением всех ограничений в Свердловской области, связанных с недопущением распространения коронавируса. В субботу, 28 марта, Роспотребнадзор выявил три десятка организацией, которые не прекратили работу. По каждому предприятию будут приняты решения.

2. На этой неделе истекает срок возвращения уральцев из других стран. Кадровым службам уральских организаций теперь нужно четко отслеживать сотрудников, которые прибыли из других стран и не изолировались.

3. Все сотрудники предприятий, которые работают на нерабочей неделе с 30 марта по 5 апреля, руководство предприятий должно обеспечить средствами индивидуальной защиты.

4. Волонтерам, которые помогают жителям Свердловской области, обеспечат необходимую помощь. В населенных пунктах им передадут машины из муниципальных автопарков.

Волонтерам могут передать муниципальный транспортФото: Алексей БУЛАТОВ

5. Школы до 5 апреля должны быть обеспечены всей необходимой техникой для дистанционного обучения. Если ее не хватит – компьютеры заберут из местных администраций и фирм.

6. Коммунальщикам полностью запретили ходить по домам и квартирам для сверки показаний приборов учета, а также для любых других действий.

7. Роспотребнадзор и мэрия Екатеринбурга проверят процесс дезинфекции городского общественного транспорта.

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