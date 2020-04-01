2020-04-01T16:55:11+03:00
Общество

«Ситуация - стабильная»: свердловский вице-губернатор об обстановке с коронавирусом на 1 апреля

Большинство случаев заражения – привезенные из-за границы
Евгений Стоянов
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Сейчас нагрузка на больницы уменьшиласьСейчас нагрузка на больницы уменьшиласьФото: Алексей БУЛАТОВ
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На 1 апреля 2020 года в Свердловской области не зарегистрировано новых заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Более подробно о текущей эпидемиологической ситуации рассказали вице-губернатор области Павел Креков и главный государственный санитарный врач области Дмитрий Козловский в ходе брифинга.

- Обстановка, если ее можно назвать в такой ситуации стабильной, то я бы ее назвал таковой. Потому что если смотреть динамику, то она у нас достаточно ровная и даже имеет некоторую тенденцию к уменьшению, - рассказал Павел Креков.

Также он уточнил, что нагрузка на медицинские учреждения уменьшилась, это связано с тем, что наметилась серьезная динамика по пациентам, которые выздоровели и покинули больницы.

На вопрос о том, будут ли введены дополнительные защитные меры, например, по закрытию Екатеринбурга, Креков отвечать напрямую не стал.

- Главная задача на сегодня выполнять те меры, которые уже приняты. Если все граждане будут соблюдать предписанный им режим изоляции, то это будет лучшим способом, который будет препятствовать распространению инфекции, - уточнил Павел Креков.

Также чиновник заявил, что сейчас прорабатываются меры, направленные на поддержку бизнеса. О том, какие именно – будет объявлено дополнительно.

Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловский рассказал, что

- Мы находимся на том уровне развития ситуации, когда мы понимаем, откуда у нас тот или иной подтвержденный случай заболевания. Как правило, это приезжающие из неблагополучных стран, либо семейные контакты. Возникающие из ниоткуда случаи у нас отсутствуют. Поэтому пока мы контролируем ситуацию. О том, как она будет развиваться, станет понятно в ближайшее время, - заявил Дмитрий Козловский.

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В последний мартовский день в Свердловской области зарегистрировано еще 9 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего на 31 марта в России зафиксировано 2 337 случаев заражения COVID-19, из них 17 человек погибло, 121 полностью излечились от коронавируса (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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