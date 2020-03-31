«Тусовки нужно отменить»: вице-губернатор – о пандемии коронавируса в Свердловской области

31 Март 2020 2020-03-31T15:14:11+03:00

Также вице-губернатор отметил, что любителям вечеринок и занятий спортом на свежем воздухе придется подождать, пока не отменят режим самоизоляции Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам Павла Крекова, в ближайшие дни станет понятно, продолжатся ли внеплановые выходные в стране

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Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков прокомментировал обстановку в регионе в связи с пандемией коронавируса. На данный момент в регионе зарегистрировано 33 случая инфекции, при этом 5 человек уже выписали из больницы.

- Три человека находятся в тяжелом состоянии. Одной из них является возрастная женщина. Если наши граждане будут оставаться дома, то эпидемиологическая обстановка в области будет улучшаться. Мы два дня не попадали в сводки федерального штаба, - отметил Креков.

Также вице-губернатор отметил, что любителям вечеринок и занятий спортом на свежем воздухе придется подождать, пока не отменят режим самоизоляции. Он также добавил, что в ближайшие дни станет понятно, продолжатся ли внеплановые выходные в стране.

- С тусовочными мероприятиями придется подождать. А занятия спортом перенести по месту жительства, - добавил Павел Креков.

ИСТОЧНИК KP.RU