Запись в детские лагеря: екатеринбуржцев попросили подавать документы онлайн

31 Март 2020 2020-03-31T12:29:53+03:00

Сегодня ночью, с 00:00, записаться в детский лагерь можно через портал госуслуг Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сегодня ночью, с 00:00, записаться можно через портал госуслуг

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Сегодня ночью, начиная с 00:00, на портале госуслуг стартует запись детей в оздоровительные загородные и городские детские лагеря. Однако жителей Екатеринбурга просят подавать заявления и документы в режиме онлайн, через электронную форму на госуслугах.

- Причем заявления, поданные с портала, подтверждать пакетом документов не требуется. Если специалисты обнаружат в поданных через портал заявлениях недостающие документы или сведения, то они свяжутся с законными представителями детей, - уточнили в департаменте образования администрации Екатеринбурга.

Для этого нужно указать в своем заявлении контактный телефон или электронную почту. Напомним, что до введенных губернатором ограничительных мер подать документы можно было через ЦМУ и МФЦ, однако теперь они работают по специальному графику и предварительной записи.

ИСТОЧНИК KP.RU