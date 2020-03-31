2020-03-31T12:10:07+03:00
Общество

Екатеринбуржцам показали, где заканчиваются 100 разрешенных на самоизоляции метров

Специальную карту с диаметром создали московские разработчики
Мария Трапезникова
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Карта показывает разрешенные 100 метров у вашего дома для выгула собакиКарта показывает разрешенные 100 метров у вашего дома для выгула собакиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Интернете появилась интересная карта, которая наглядно показывает разрешенные на самоизоляции 100 метров, чтобы выгулять питомца. Карта работает бесплатно, достаточно просто ввести в поисковой строке нужный адрес - и красным кружком будет показан разрешенный радиус.

Работает карта для всех городов, поскольку базируется на сервисе «Яндекс.Карты», разработали ее москвичи.

- Что такое 100 метров? Спринтерская дистанция, высота здания Гидропроекта или около 150-160 шагов. А еще 100 метров - это дозволенное расстояние для прогулок с вашей собакой, на которое вы можете отойти от своего дома, - рассказал один из разработчиков карты Даниил Шефтелевич.

100 метров вокруг редакции "КП". Фото: скриншот с карты

100 метров вокруг редакции "КП". Фото: скриншот с карты

Кроме того, внизу карты есть кнопочка «Поддержать тех, кому нужна помощь». Перейдя по ней, можно найти шаблоны объявлений для бабушек и дедушек вашего подъезда. Объявления можно скачать, распечатать и повесить у себя дома.

Напомним, что указом губернатора Евгений Куйвашева на территории всей Свердловской области введен режим самоизоляции. Теперь выходить из дома можно только при нескольких исключительных моментах: чтобы выкинуть мусор, чтобы дойти до ближайшего (только до ближайшего) к вашему дому магазина, чтобы выгулять собаку (но не дольше 100 метров), и чтобы, в случае необходимости, пойти на работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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