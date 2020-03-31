Пропуска в Екатеринбурге в период самоизоляции: кто может получить и где

31 Март 2020 2020-03-31T09:59:40+03:00

На данный момент в Свердловской области зафиксировано 26 случаев коронавируса

Изменить размер текста: A A

С 30 марта 2020 года на территории Екатеринбурга и Свердловской области действует режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса. На данный момент в регионе зафиксировано 26 случаев коронавируса, при этом пять пациентов уже выздоровели.

Пропуска для выхода на улицу не нужны. Согласно указу губернатору, покидать жилье стоит лишь некоторых случаях:

- выбросить мусор;

- погулять с домашним питомцем (разрешено в радиусе 100 метрах от дома);

- в ближайший магазин за едой и лекарствами;

- за неотложной медицинской помощью;

- на работу (если ваше предприятие продолжает работу в нерабочую неделю, то попросите у начальства соответствующую справку);

Другие меры предосторожности

- в легковом автомобиле может находиться не более двух человек (за исключением членов семьи и(или) близких родственников;

- в помещениях вводится ограничение по числу посетителей;

- все муниципальные услуги оказываются только по предварительной записи или в электронном виде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Установили три тысячи коек»: выставочные павильоны «Екатеринбург-ЭКСПО» переделали в госпиталь

Выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО» превратили в госпиталь для больных коронавирусом. Это были учения, которые проводил областной Минздрав вместе с министерством общественной безопасности. На площадке разместили три тысячи больничных коек для пострадавших.(Подробнее)

«И помните, даже звезды, соблюдая огромную дистанцию, не становятся менее яркими»: космонавт Сергей Прокопьев призвал остаться дома

Впереди у россиян, пожалуй, самые длинные выходные в этом году. Накануне президент объявил нерабочими днями следующую неделю и призвал провести это время, не выходя из дома. К совету главы государства присоединился космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев. Он попросил уральцев соблюдать самоизоляцию. Обращение известный свердловчанин записал на видео.(Подробнее)

В Екатеринбурге выписали первого пациента, вылечившегося от коронавируса

В Екатеринбурге выписали первого пациента, вылечившегося от коронавируса. Речь идет о женщине, которая недавно вернулась из Европы. Как и остальные зараженные она проходила лечение в больнице № 40 уральской столицы. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU