2020-03-26T19:43:56+03:00
Общество

На Урале спасатели продлили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду
Алина СУРИНА
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Порывы ветра на севере области могут достигать 18 метров в секундуПорывы ветра на севере области могут достигать 18 метров в секундуФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Урале спасатели продлили штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Порывы ветра на севере области могут достигать 18 метров в секунду.

- Под действие непогоды могут попасть территории Ивдельского, Североуральского и Карпинского городских округов, - рассказали в МЧС Свердловской области.

Спасатели просят граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения. Ранее мы писали, какие именно меры нужно соблюдать, чтобы обезопасить себя во время штормового предупреждения. В случае ЧП нужно сразу же звонить спасателям по телефонам: 101 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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