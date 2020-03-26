На Урале спасатели продлили штормовое предупреждение из-за сильного ветра
На Урале спасатели продлили штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Порывы ветра на севере области могут достигать 18 метров в секунду.
- Под действие непогоды могут попасть территории Ивдельского, Североуральского и Карпинского городских округов, - рассказали в МЧС Свердловской области.
Спасатели просят граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения. Ранее мы писали, какие именно меры нужно соблюдать, чтобы обезопасить себя во время штормового предупреждения. В случае ЧП нужно сразу же звонить спасателям по телефонам: 101 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU