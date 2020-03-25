2020-03-25T15:05:53+03:00
Общество

Свердловчан сдует сильным ветром: спасатели объявили штормовое предупреждение

Завтра ожидается порывы до 20 м/сек
Мария Трапезникова
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Спасатели объявили штормовое предупреждениеСпасатели объявили штормовое предупреждениеФото: Евгения ГУСЕВА
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Кажется, рано пускать на Урал весну - завтра, 26 марта, в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/сек. Спасатели объявили штормовое предупреждение и дали несколько простых советов.

Во-первых, находясь в здании, при сильном ветре закройте все окна и двери, проветрив надежность их закрытия. Соблюдайте меры пожарной безопасности, не допускайте применения открытого огня и, по возможности, отключите электроприборы.

Во-вторых, если сильный ветер застал вас на улице, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, ЛЭП, деревьев, рек, озер и промышленных объектов.

В-третьих, водителям необходимо быть максимально бдительными и внимательными за рулем. В сложных дорожных условиях следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. Не следует парковаться вблизи деревьев и рекламных щитов, при сильном ветре они представляют большую опасность.

В случае ЧП нужно сразу же звонить спасателям по телефонам: 101 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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