2020-03-26T17:25:33+03:00
Общество

«Все хотят обниматься»: лидер Уральской группы «Сансара» вместе с дочкой записал песню про отношения во время карантина

Трек получился по-весеннему теплым и вдохновляющим
Алина СУРИНА
Поделиться:
Фото: группа "Сансара" ВКонтактеФото: группа "Сансара" ВКонтакте
Изменить размер текста:

Лидер Уральской группы «Сансара» вместе с дочкой записал песню про отношения во время карантина. В песне рассказывается о двух влюбленных, которые ценят друг друга и хотят обниматься. Трек получился по-весеннему теплым и вдохновляющим.

- Мы вообще-то обсуждали с нашим музыкантом Сашей Бганцевым некоторые психологические аспекты отношений, - рассказал на официальной странице группы ВКонтакте Александр Гагариню. - Из винного дружеского диспута и появилась песня, которая получила в эти дни новые смыслы в связи с известными событиями. Все хотят обниматься. Не бойтесь в этом признаться и, пожалуйста, будьте здоровы.

- Мне кажется, всё просто. Эпизод из жизни двух влюблённых людей. Людей, которые действительно ценят друг друга. А всё, что вокруг, всего лишь декорации к событиям. Круто, что нам с папой получилось лаконично об этом рассказать, - добавила Марго.

Напомним, недавно у Марго, вышел ее первый клип на песню «Планы - ты». Видео снимали на специальной ферме альпак и лам вблизи Москвы. Девушка танцует, обнимается и даже целуется с животными – это делает клип очень милым и добрым. Как рассказала дочка Александра Гагарина, эта песня - признание любви сегодня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ разработал сервис цифровой бухгалтерии для предпринимателей
Нерабочая неделя в Екатеринбурге: как будут работать магазины и кафе с 28 марта по 5 апреля 2020 года
«Выходные дни - это не каникулы»: Евгений Куйвашев призвал уральцев провести следующую неделю в кругу семьи
«Все хотят обниматься»: лидер Уральской группы «Сансара» вместе с дочкой записал песню про отношения во время карантина
ВТБ Капитал Инвестиции приобрели долю в Европейской Юридической Службе
Опрос от «Комсомолки»: как в России проходит дистанционное обучение в школах?
Бросала гранаты и водила танк: содержанка из Екатеринбурга ради славы ушла в армию
В Екатеринбурге на три дня закроют движение трамваев по улице Луначарского
Нерабочая неделя в Екатеринбурге: с понедельника закроют детские сады
Прыскал газом в лицо: видео ограбления цветочного киоска в Екатеринбурге, которое устроил 17-летний парень
ОАО «РЖД» и ЯНАО подписали соглашение о сотрудничестве
Екатеринбуржец отсудил у соседей 310 тысяч за сгоревшую машину
Коронавирус в Екатеринбурге: волонтеры предложили поухаживать за питомцами тех, кого посадили на карантин
Коронавирус в Екатеринбурге: Урал вошел в десятку лучших регионов, чтобы путешествовать виртуально
В Екатеринбурге свой пост покинет главврач больницы, где в коридоре умерла пациентка
В Екатеринбурге на 10 дней перекроют перекресток на Эльмаше
За неделю «Уральские авиалинии» вернули домой больше 10 тысяч россиян
Коронавирус в Екатеринбурге: ГИБДД вводит пропускной режим в РЭО
Обещали исцелить внучку: свердловские аферисты обокрали бабушек на пять миллионов
В Екатеринбурге на два месяца закроют движение по Белореченской
В Екатеринбурге 17-летний парень ограбил цветочный киоск, угрожая продавщице ножом и газовым баллоном
ВТБ с 31 марта запускает упрощенную программу помощи пострадавшим от коронавируса заемщикам
Коронавирус в Екатеринбурге: в Кольцово установили еще два тепловизора
Коронавирус в Екатеринбурге: шахматный турнир претендентов приостановили из-за вспышки COVID-19
В период с 28.03 по 5.04.2020 года отделения «Банка Уралсиб» будут работать в обычном режиме
Нерабочая неделя в Екатеринбурге: как будет работать транспорт с 28 марта по 5 апреля 2020 года
Коронавирус в Екатеринбурге: Высокинский поручил закрыть все ТЦ и рестораны
Быстрые и бесплатные: УБРиР подключил систему быстрых платежей
Коронавирус в Екатеринбурге: на онлайн-обучение школьников выделили 20 миллионов