«Все хотят обниматься»: лидер Уральской группы «Сансара» вместе с дочкой записал песню про отношения во время карантина

26 Март 2020 2020-03-26T17:25:33+03:00

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Лидер Уральской группы «Сансара» вместе с дочкой записал песню про отношения во время карантина. В песне рассказывается о двух влюбленных, которые ценят друг друга и хотят обниматься. Трек получился по-весеннему теплым и вдохновляющим.

- Мы вообще-то обсуждали с нашим музыкантом Сашей Бганцевым некоторые психологические аспекты отношений, - рассказал на официальной странице группы ВКонтакте Александр Гагариню. - Из винного дружеского диспута и появилась песня, которая получила в эти дни новые смыслы в связи с известными событиями. Все хотят обниматься. Не бойтесь в этом признаться и, пожалуйста, будьте здоровы.

- Мне кажется, всё просто. Эпизод из жизни двух влюблённых людей. Людей, которые действительно ценят друг друга. А всё, что вокруг, всего лишь декорации к событиям. Круто, что нам с папой получилось лаконично об этом рассказать, - добавила Марго.

Напомним, недавно у Марго, вышел ее первый клип на песню «Планы - ты». Видео снимали на специальной ферме альпак и лам вблизи Москвы. Девушка танцует, обнимается и даже целуется с животными – это делает клип очень милым и добрым. Как рассказала дочка Александра Гагарина, эта песня - признание любви сегодня.

ИСТОЧНИК KP.RU