2020-03-12T09:44:47+03:00
Общество

У дочки Саши Гагарина из «Сансары» вышел клип про любовь, в котором она танцует с альпаками

Это первый клип Марго, который точно зарядит вас порцией доброты
Мария Трапезникова
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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У солиста екатеринбургской группы «Сансара» Саши Гагарина, 18-летней Марго, вышел ее первый клип на песню «Планы – ты». Видео, которым поделилась певица в соцсетях, буквально наполнен добротой и «ми-ми-ми». Снимали его на специальной ферме альпак и лам вблизи Москвы.

- Эта песня — признание любви сегодня. Когда люди, не открывая свои ежедневники, могут сказать, что план на этот день у них один, - представила клип сама Марго.

В видео очень много альпак, с которыми девушка танцует, обнимается и даже целуется. И оно точно зарядит вас порцией доброты.

У Марго Гагариной вышел клип с альпаками.Видео: "О! Марго"

ИСТОЧНИК KP.RU

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