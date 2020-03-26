2020-03-26T06:32:08+03:00
Общество

568 тысяч за работы: заброшенное общежитие на Уралмаше обнесут забором

Здание несколько раз горело, последний крупный пожар произошел в начале февраля
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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На портале госзакупок появилась конкурсная документация на заброшенное здание бывшего общежития на Уралмаше, в Екатеринбурге. Согласно ей, вокруг здания нужно будет поставить оградительный металлический забор высотой до четырех метров. А на верхушке по всей его длине установят противошумовые экраны. Заплатить подрядчику готовы 568 тысяч рублей. Работы он должен будет закончить уже к 1 мая.

- При выполнении работ подрядчик должен обеспечить сохранность существующего благоустройства территории - зеленой зоны, прилегающих пешеходной и проезжей частей, всех инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ, - сообщается в проектной документации.

Напомним, что именно это в этом здании, которое местные жители уже давно просили снести, в начале февраля произошел крупный пожар. Спасатели тушили огонь около пяти часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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