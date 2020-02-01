Пожарные пять часов тушили здание бывшего общежития в Екатеринбурге

1 Февр. 2020 2020-02-01T07:41:54+03:00

Пламя вспыхнуло в половине четвертого часа ночи. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

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В половине четвертого часа ночи на улице Стахановской в Екатеринбурге загорелось четырехэтажное здание бывшего общежития. Сейчас здание заброшено, поэтому прежде чем пожар успели заметить прохожие, огонь успел распространиться на площадь в 500 квадратных метров.

- Быстрому распространению огня способствовали пустотные деревянные перекрытия здания, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. - Пожарно-спасательные подразделения принимали меры по недопущению распространения огня на большую площадь. В тушении пожара были задействованы 67 человек личного состава, 19 единиц спецтехники.

Сотрудники МЧС боролись с огнем пять часов. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Борьба с огнем продолжалась до половины восьмого утра, когда пламя удалось локализовать. После этого спасатели принялись проливать конструкции здания, в том числе с помощью высотной техники для тушения очагов сверху.

- В 08:46 пожарно-спасательные подразделения ликвидировали открытое горение в неэксплуатируемом здании, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - Пострадавших в результате пожара нет.

В тушении пожара были задействованы 67 человек личного состава, 19 единиц спецтехники. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU