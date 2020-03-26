Екатеринбург ждут теплые и солнечные выходные

26 Март 2020 2020-03-26T06:12:27+03:00

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Выходные в Екатеринбурге будут теплыми и солнечными, так что можно смело убирать в дальний шкаф теплые зимние шубы и валенки, и переобуваться во что-то полегче. Рассказываем, какие температуры пообещали горожанам синоптики из Уралгидрометцентра.

В четверг, 26 марта, будет облачно с прояснениями и без осадков. Столбики термометров поднимутся до +5, но вот ветер будет сильным. Свердловские спасатели даже объявили штормовое предупреждение на этот день, так что будьте аккуратны.

В ночь на пятницу, 27 марта, похолодает до 0…-2, будет переменно облачно и без осадков. А вот днем потеплеет до +6. Ветер северо-западный, с порывами до 14 м/сек.

В ночь на субботу, 28 марта, будет все также без осадков и переменно облачно. Столбики термометров замрут на отметке -4. А вот днем поднимутся до +8.

В ночь на воскресенье, 29 марта, будет -1 и облачно. Днем потеплеет до +9 и в некоторых районах может пройти небольшой дождь, а после него выглянет солнышко.

ИСТОЧНИК KP.RU