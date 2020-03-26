2020-03-26T06:12:27+03:00
Общество

Екатеринбург ждут теплые и солнечные выходные

Днем потеплеет до +9
Мария Трапезникова
Поделиться:
Екатеринбург ждут теплые и солнечные выходныеЕкатеринбург ждут теплые и солнечные выходныеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Выходные в Екатеринбурге будут теплыми и солнечными, так что можно смело убирать в дальний шкаф теплые зимние шубы и валенки, и переобуваться во что-то полегче. Рассказываем, какие температуры пообещали горожанам синоптики из Уралгидрометцентра.

В четверг, 26 марта, будет облачно с прояснениями и без осадков. Столбики термометров поднимутся до +5, но вот ветер будет сильным. Свердловские спасатели даже объявили штормовое предупреждение на этот день, так что будьте аккуратны.

В ночь на пятницу, 27 марта, похолодает до 0…-2, будет переменно облачно и без осадков. А вот днем потеплеет до +6. Ветер северо-западный, с порывами до 14 м/сек.

В ночь на субботу, 28 марта, будет все также без осадков и переменно облачно. Столбики термометров замрут на отметке -4. А вот днем поднимутся до +8.

В ночь на воскресенье, 29 марта, будет -1 и облачно. Днем потеплеет до +9 и в некоторых районах может пройти небольшой дождь, а после него выглянет солнышко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Екатеринбурге: Высокинский посмотрел, в каких условиях лечатся пациенты ГКБ №40
Коронавирус в Екатеринбурге: в ГКБ №40 завезли тонну «целительного» сиропа
Екатеринбургские газовики вытащили из Вечного огня стеклянные бутылки, цветы и салфетки
В Екатеринбурге запретят парковку еще на трех улицах
Каждому по 100 лет: в Кольцово перехватили два старинных самовара, которые пытались нелегально провести в Китай
Выбирал дома без собак: на Урале поймали вора-гастролера, ограбившего восемь коттеджей на 270 тысяч
На Урале полицейские поймали похитителя рельс
Под Екатеринбургом на площади 126 «квадратов» сгорели три садовых домика
568 тысяч за работы: заброшенное общежитие на Уралмаше обнесут забором
Екатеринбург ждут теплые и солнечные выходные
В Свердловской области ищут 18-летнего парня в камуфляжной куртке зеленого цвета
В Свердловской области на охрану лесов от пожаров выделили более 191 миллионов рублей