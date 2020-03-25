2020-03-25T17:00:01+03:00
Общество

Бастрыкин поручил разобраться, почему екатеринбурженку с ростом 109 сантиметров не берут на работу

Из-за нарушения прав женщины следственный комитет проведет проверку
Алина СУРИНА
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Фото: сайт Книги рекордов РоссииФото: сайт Книги рекордов России
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Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил разобраться, почему екатеринбурженку с ростом 109 сантиметров не берут на работу. Об этом женщина рассказывала в СМИ. Из-за нарушения прав Валерии Кожемяко следственный комитет проведет проверку и примет меры.

- Жительница Екатеринбурга, рост которой в связи с редким генетическим заболеванием составляет 109 сантиметров, не может устроиться на работу. Работодатели отказывают женщине в приеме на работу, не называя причин, - сообщает сайт следственного комитета РФ.

Напомним, на прошлой неделе жительница Екатеринбурга Валерия Кожемяко попала в Книгу рекордов России, как мама с самым маленьким ростом. Сейчас ее дочке Евангелине два года с половиной года. Самой Валерии - 25.

ИСТОЧНИК KP.RU

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